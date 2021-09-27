Müge Anlı'da son dakika 'Uğur Dündar para istedi' iddiası...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
06:31
05:32
Müge Anlı'da son dakika 'Uğur Dündar para istedi' iddiası... 27.09.2021 | 12:54
00:05
Apartmanın çatısına çıkan hırsız güneş panelini böyle çaldı | Video 27.09.2021 | 14:16
07:09
01:27
Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı köylüler kurtardı | Video 27.09.2021 | 13:46
03:36
Rus turistlerin gösterdiği videoyu izleyip polisi alarma geçirdi | Video 27.09.2021 | 13:42
01:00
07:48
01:04
04:53
Ankara'nın yanı başında yetişen Çin Hurması: "Hünnap" | Video 27.09.2021 | 12:35
02:19
İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video 27.09.2021 | 12:43
03:18
Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.09.2021 | 12:36
02:16
03:54
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı | Video 27.09.2021 | 12:35
01:39
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video 27.09.2021 | 12:35
02:18
01:47
03:15
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınından son dakika haberleri! 8 gündür aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı bulundu. Yakınları büyük sevinç yaşarken oğlu canlı yayına konuk oldu. 20 yıl önce de kız kardeşinin kaybolduğunu belirten adam, "Uğur Dündar kız kardeşimi bulmak için yüklü bir para istemişti" diye konuştu...