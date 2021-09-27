Müge Anlı'da son dakika 'Uğur Dündar para istedi' iddiası...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınından son dakika haberleri! 8 gündür aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı bulundu. Yakınları büyük sevinç yaşarken oğlu canlı yayına konuk oldu. 20 yıl önce de kız kardeşinin kaybolduğunu belirten adam, "Uğur Dündar kız kardeşimi bulmak için yüklü bir para istemişti" diye konuştu...