Müge Anlı'da son dakika uygunsuz görüntü skandalı! 53 yaşındaki kadın aşık olduğu 28 yaş küçük erkek tarafından...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündme gelen aşk tuzağından son dakika haberleri! Müge Anlı'da 53 yaşındaki kadın aşık olduğu 25 yaşındaki adam tarafından hem terk edildiğini hemde uygunsuz görüntüleir ile şantaja uğradığını canlı yayında açıkladı.