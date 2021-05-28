Video Yaşam Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şüphesi! Lale Hanım kocasını sevgilisi Ahmet Taşkın'la beraber mi öldürdü?

Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şüphesi! Lale Hanım kocasını sevgilisi Ahmet Taşkın'la beraber mi öldürdü?

Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şüphesi! Lale Hanım kocasını sevgilisi Ahmet Taşkın'la beraber mi öldürdü?
28.05.2021 | 14:03

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz olaylar zinciri! Ahmet Taşkın'ın sevgilisi Lale'nin eşini kim öldürdü?

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Müge Anlı, 6 Ocak 2012'de Lale Hanım'ın kocasını öldürdüğünü, Nurullah Bey'in o dönem askerde olduğu, 6 kere izin aldığı ama hiçbir izinde cinayet zamanı orada olmadığını açıkladı. Büşra Hanım, Ahmet Taşkın'ın o cinayeti işlediğini iddia etti ve iple boğulup öldürülmesine kadar her şeyi bilmesine dikkat çekti. Müge Anlı, mektupta Nurullah bu cinayeti işlemiştir denildiğini bu sebeple de Ahmet Taşkın'ın yazdığı diğer şeylere şu an inanamadığını belirtti.

Ahmet Taşkın'ın sevgilisi Lale'nin eşini kim öldürdü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, 6 Ocak 2012'de Lale Hanım'ın kocasını öldürdüğünü, Nurullah Bey'in o dönem askerde olduğu, 6 kere izin aldığı ama hiçbir izinde cinayet zamanı orada olmadığını açıkladı. Büşra Hanım, Ahmet Taşkın'ın o cinayeti işlediğini iddia etti ve iple boğulup öldürülmesine kadar her şeyi bilmesine dikkat çekti. Müge Anlı, mektupta Nurullah bu cinayeti işlemiştir denildiğini bu sebeple de Ahmet Taşkın'ın yazdığı diğer şeylere şu an inanamadığını belirtti.

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