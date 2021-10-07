Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu ile çarpışan motosiklet sürücüsü Kaan Solak (21) yaşamını yitirdi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Fethiye ilçesinin Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Turan Ş. idaresindeki 48 AGL 090 plakalı Fethiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile Kaan Solak'ın (21) kullandığı 48 KS 993 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kaan Solak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Turan Ş., gözaltına alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.