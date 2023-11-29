Müstehcen paylaşımlar yapan TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı | Video

Sosyal medya platformu TikTok'ta para kazanmak için müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan Gülhatun D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış sevk oluğu mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. SABAH gazetesi, Gülhatun D.'nin ifadesine ulaştı.