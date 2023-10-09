Müşterinin saçını kurutulurken fön makinesi alev aldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 09.10.2023 | 10:04 ESENYURT'ta bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıkmaya başladı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı. Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı.



Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

