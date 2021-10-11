Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı 11.10.2021 | 17:01
02:09
Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi 11.10.2021 | 16:52
00:41
Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı 11.10.2021 | 16:51
00:45
Başı korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Melisa'yı kurtarma operasyonu kamerada 11.10.2021 | 16:50
02:27
01:52
Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video 11.10.2021 | 16:23
00:22
Emine'den 4 gündür haber alınamıyor 11.10.2021 | 16:04
00:27
5 yıldır aranan şahsı sosyal medya fotoğrafı ele verdi 11.10.2021 | 16:03
00:45
Başı pencere demirine sıkışan talihsiz çocuğu itfaiye kurtardı 11.10.2021 | 15:57
01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
00:14
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
00:51
03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
01:35
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
TOKAT'ta yaylada doğan buzağısının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağladı.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri doğum yaptı. Beklenen tarihten 21 gün önce doğan buzağının hareketsiz kaldığını gören sahibi Şahbaz Gül müdahale etti. Suni teneffüs yaptırdığı buzağı bir süre sonra nefes almaya başlayarak kendine geldi. Gül, daha sonra hayvana su ile masaj yaptı. O anlar, köylülerden Selahattin Giden tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Buzağının durumunun iyi olduğu öğrenildi.