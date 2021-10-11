Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video

TOKAT'ta yaylada doğan buzağısının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağladı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri doğum yaptı. Beklenen tarihten 21 gün önce doğan buzağının hareketsiz kaldığını gören sahibi Şahbaz Gül müdahale etti. Suni teneffüs yaptırdığı buzağı bir süre sonra nefes almaya başlayarak kendine geldi. Gül, daha sonra hayvana su ile masaj yaptı. O anlar, köylülerden Selahattin Giden tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Buzağının durumunun iyi olduğu öğrenildi.