Video Yaşam Nemrut Kalderası'nda piknikçilerin çadırına dadanan ayılar böyle görüntülendi | Video
Nemrut Kalderası'nda piknikçilerin çadırına dadanan ayılar böyle görüntülendi | Video

Nemrut Kalderası'nda piknikçilerin çadırına dadanan ayılar böyle görüntülendi | Video

23.10.2024 | 10:31

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nın maskotu haline gelen boz ayılar, piknik için bölgede bulunanların çadırından yiyecek alırken dron kamerasına yakalandı.

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Son yıllarda sık sık gündeme gelen boz ayılar, Nemrut Kalderası'nda artan ziyaretçi ilgisi ile daha çok görünmeye başlandı. Bölgeye giden vatandaşların zaman zaman elleriyle beslemeye çalıştıkları boz ayılar, bu kez organize bir çadıra dadanırken objektiflere yansıdı. Piknik yapmak için kalderaya giden vatandaşların çadırına dadanan üç boz ayıdan biri çadırdan yiyecek alırken, diğer ikisinin çevreyi kolaçan ettiği ve daha sonra çadırın yanında bulunan sepet ve poşetler içindeki yiyecekleri alarak yedikleri görüldü. Drone ile havadan görüntülenen boz ayıların sevimli halleri ise izleyenleri gülümsetti. Piknikçilerin sonradan fark edip uzaklaştırmaya çalıştıkları boz ayılar, uzun bir süre aldıkları yiyecekleri yemekle meşgul olduğu gözlemlendi.

atandaşların su dökerek uzaklaştırmak istediği boz ayıların arkasını dönen vatandaşlara saldırma girişimi ise anbean drone kamerasına yansıdı. Vatandaşın son anda fark edip yaptığı manevra sayesinde saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Uzun bir süre ayıları alandan uzaklaştırmak isteyen piknikçiler, ayıları uzaklaştırdıktan sonra çadırlarını toplayarak alandan uzaklaştı.

Öte yandan, Nemrut'ta son dönemlerde sıkça görülmeye başlanan boz ayılarla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, ayı saldırılarına karşı dikkatli olunması ve ayılarla temas kurulup, elle beslenmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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