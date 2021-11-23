Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz "Künefeye benziyor" Mete Gazoz yeni hedeflerini SABAH TV'ye açıkladı...

Milli Okçu Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Türkiye'nin gururu iki sporcu. Mete Gazoz Türkiye'ye okçuluk alanında ilk altın madalya getiren isim. Tokyo'daki başarılarının ardından yeni hedeflere gözlerini diktiler. 2024 Paris Olimpiyatları. Onlar karışık okçuluk takımında dünyanın bir numarası. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nı 4. tamamladı. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ise ikilinin oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Milli Okçu Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz gelecekteki yeni hedeflerini takımları hakkında bilinmeyenleri ve başarılarının sırlarını Sonat Bahar'la Yüz Yüze'e programında; Sonat Bahar'a anlattı...