Video Yaşam Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video

Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video

09.05.2022 | 11:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 01:20
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 09.05.2022 | 11:53
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen’den açıklama Meslek hayatımda ilk kez... | Video 03:45
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video 09.05.2022 | 11:53
İBB yaya yolunu İSPARK’ a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 03:52
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
Maltepe’de 100 bin TL’lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:36
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 09.05.2022 | 11:53
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 02:41
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 00:58
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 00:19
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 00:55
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 09.05.2022 | 11:13
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 06:18
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 09.05.2022 | 09:57
İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 00:11
İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
Arnavutköy’de caddede tekmeli yumruklu ’telefon’ kavgası kamerada | Video 03:13
Arnavutköy'de caddede tekmeli yumruklu 'telefon' kavgası kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
Annesinin kollarında son nefesini vermişti... Ellerimden yemek yiyip öldürdüler | Video 00:15
Annesinin kollarında son nefesini vermişti... "Ellerimden yemek yiyip öldürdüler" | Video 09.05.2022 | 10:59
Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 03:58
Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 09.05.2022 | 10:52
Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih 300 bin TL’den alıcısını bekliyor | Video 02:50
Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih 300 bin TL’den alıcısını bekliyor | Video 09.05.2022 | 10:52
Özcan Deniz’in annesinden İran’lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum! | Video 01:24
Özcan Deniz’in annesinden İran'lı gelin Samar Dadgar hakkında ilk yorum: "Ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum!" | Video 09.05.2022 | 10:29
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 10:06
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa minibüs çarptı, metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 01:33
Sokak köpeğinden kaçan çocuğa minibüs çarptı, metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 09.05.2022 | 10:26

Kartal’da seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, trafikte 2 ördek gördü. 2 kişi gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan hırsızlar, daha sonra kovalayarak yakaladıkları ördekleri kucaklayıp sırra kadem bastı. O ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Kartal'da Top Selvi Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan motosikletli iki kişi, yoldan geçtiği esnada başıboş gördüğü 2 ördeği gözüne kestirdi. 2 kişi gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan ikili daha sonra kovalayıp yakaladıkları ördekleri kucaklayıp kaçtı. Ördek hırsızlığı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan ördeklerin bulunduğu sahiplerinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖRDEK HIRSIZLIĞI KAMERADA
Görüntülerde seyir halinde olan iki motosikletlinin ördekleri görünce durdukları birinin motosikletten inip ördeği yakalamaya çalıştığı, ilk denemede başarısız olan ikilinin daha sonra kovaladıkları ördekleri yakalayıp kaçtığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA