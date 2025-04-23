Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 23.04.2025 | 11:09 Kocaeli'de yaşayan Emirhan Bozkurt, 8 Mart'ta "Çarşıya gidiyorum" diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Başiskele'de ormana doğru yürüdüğü görüntüler sonrası, birçok ekip tarafından başlatılan arama çalışmaları yaklaşık 45 gündür devam ediyor. Ailesi ise oğullarından gelecek bir haber bekliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de bir özel bakımevinde kalan ve yüzde 80 oranında psikososyal engeli bulunan Emirhan Bozkurt (32), 5 Mart'ta buradan habersiz şekilde İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki evine geldi. Bakımevine dönmek istemediğini belirten Bozkurt, 8 Mart'ta ise ailesine "Çarşıya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Genç adamın geri dönmemesi üzerine paniğe kapılan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bozkurt'un en son Başiskele ilçesindeki Bahçeçik'te görüldüğünü tespit etti.Özellikle Bahçeçik ve çevresinde kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Polis nezaretinde yürütülen çalışmalara, Başiskele ve Gölcük İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, AFAD, UMKE, MEB Arama Kurtarma, İSAR, PAK ve Kızılay personeli yer aldı. Ayrıca, Körfez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de personel ve hassas burunlu "Patron" isimli köpek ile çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında dron da kullanıldı.Arama çalışmaları 45 gündür havadan ve karadan sürerken, Bozkurt ailesi ise oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.Ekiplerin arama çalışmalarına tanık olan Mehmet Ali Kaşka, "Kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor, henüz bir ize rastlanmadı. En son görüntüsü, Bahçeçik'te bulunan özel eğitim merkezinin kameralarına yansımış. Bu görüntüde gencin ormana yürüdüğü görülüyor. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları gerçekten özveriyle devam ediyor. Günlerdir çok sıkı bir çalışma yürütülüyor. Birçok kurum burada. Çok kapsamlı, 'karış karış arıyorlar' diyeceğimiz şekilde devletin tüm imkanlarıyla genci bulmaya gayret ediyorlar. Umarım sağ salim bulunur" dedi.Emirhan Bozkurt'un annesi Resmiye Bozkurt ise "Oğlum bakımevinde kalıyordu. Merkezden eve kaçarak geldi. Gelişinden 3 gün sonra, yani 8 Mart'ta saat 11.00 sıralarında evden çıktı, 'Çarşıya gidiyorum' dedi ve geri gelmedi. Bahçeçik'e giden otobüse binmiş ve durakta inmiş. Daha sonra da görüntüsüne rastlanmadı. Yüzde 80 engelli, bakıma muhtaç, kendini koruyamaz" diye konuştu.Günlerdir merak içinde beklediklerinin altını çizen Bozkurt, "Arkadaşına da, 'Ormana gidiyorum' demiş. Bahçeçik'e giden otobüslere binmiş ve orada bir yerlerde inmiş. Ekipler de günlerdir arıyor. Gören, duyan, bilen varsa lütfen bize yardımcı olsun. Çocuğumu görmek istiyorum, ölüsü dirisi ne olursa" ifadelerini kullandı.