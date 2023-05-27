Video Yaşam Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video
Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video

Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video

27.05.2023 | 11:30

Tunceli’de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen kocabaş yılanı, daha sonra gözden kayboldu.

Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kavgada 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı; o kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Kavgada 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı; o kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.05.2023 | 12:31
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 00:25
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 27.05.2023 | 12:01
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video 01:15
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video 27.05.2023 | 11:51
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video 00:40
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video 27.05.2023 | 11:51
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video 00:50
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video 27.05.2023 | 11:49
Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli’de görüntülendi | Video 00:47
Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video 27.05.2023 | 11:30
Vezirköprü’de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı | Video 00:41
Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı | Video 27.05.2023 | 11:21
Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video 01:56
Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video 27.05.2023 | 10:10
İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı | Video 00:23
İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı | Video 27.05.2023 | 10:04
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden böyle kaçtı! | Video 01:02
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden böyle kaçtı! | Video 27.05.2023 | 09:34
Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video 01:29
Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 21:01
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video 01:02
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 18:04
Aksaray’da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı | Video 02:40
Aksaray’da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı | Video 26.05.2023 | 16:52
Kağıthane’de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi | Video 00:58
Kağıthane'de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi | Video 26.05.2023 | 16:31
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 00:25
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2023 | 16:31
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 01:21
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 26.05.2023 | 15:14
Düzce’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:18
Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.05.2023 | 14:06
Vatandaşı 60 bin lira dolandırdılar sonra Allah razı olsun, seni uğraştırdık dediler | Video 03:05
Vatandaşı 60 bin lira dolandırdılar sonra "Allah razı olsun, seni uğraştırdık" dediler | Video 26.05.2023 | 13:43
Kız arkadaşıma baktın kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 01:22
"Kız arkadaşıma baktın" kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 26.05.2023 | 13:42
Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabonlu Dina’nın cenazesi ülkesine gönderildi | Video 07:28
Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu Dina’nın cenazesi ülkesine gönderildi | Video 26.05.2023 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA