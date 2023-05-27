Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video 27.05.2023 | 11:30 Tunceli’de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen kocabaş yılanı, daha sonra gözden kayboldu.Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.