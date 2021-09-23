Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Antalya’da bir otelde otel çalışanının, odasında uyuyan otel müşterisini taciz etmesinin ardından serbest kalması tepkilere neden olurken otel çalışanının müşterisinin odasına girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ne 31 Ağustos'ta iş için gelen ve bir otele yerleşen iç mimar B.B. odasında uyurken otel çalışanının tacizine uğradı. Şüpheli E.A, Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Savcılık, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin soruşturma dosyasına girmesinin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin tekrar tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.A'nın tutuklanma talebini reddetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Serbest kalması tepkilere neden olan otel görevlisi E.A'nın olay gecesi B.B'nin odasına girdiği anın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; şüpheli E.A'nın; B.B'nin odasına geçtikten sonra çevreye bakınıp kimsenin olmadığından emin olduktan sonra bahçe kapısından odaya girdiği, bunu saat 3 suları ve 5 suları olmak üzere iki kez gerçekleştirdiği görüldü. Odanın kapısını yavaş yavaş açarak ses çıkarmamaya çalıştığı da kayıtlara geçti.

B.B'nin avukatı Ezgi Sil Orhun, B.B'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ancak, hakimlik bir kez daha tutuklu yargılamayı reddetti.

"HUKUKEN İZAHI YOK"

Yaşananlara tepki gösteren avukat Ezgi Sil Orhun, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaparak yaşananların hukuken izahını olmadığını söyledi. Müvekkilinin iç mimar olduğunu ve işi gereği bir otelde konaklamak zorunda kaldığını belirten avukat Ezgi Sil Orhun, "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacaklarına ve özel bölgelerine dokunarak cinsel tacizde bulunuyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi Hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor" dedi.

Kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiğini ve bunun rapor haline getirildiğini ifade eden Orhun, "Saniye saniye, dakika dakika yaşananlar müvekkilimin beyanlarıyla örtüşür şekilde rapora işleniyor. Dosya içerisinde şüphelinin hayatın olağan akışına uygun hiçbir savunması yok. Ayrıca odaya girdiğini kabul ediyor. Savcılık eldeki raporu dikkate alarak bu kişiyi ikinci kez tutuklamaya sevk etti. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yine tutuklamadı. Bu kişi yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır. Cezası yüksek olan bir suçta, bu kişinin tutuklanmamış olması hukuken kabul edilebilir bir durum değil. Bu kişi elini kolunu sallayarak aramızda gezmeye devam ediyor. Artık otellerde güvenli bir şekilde kalamayacak mıyız? Kadınlar olarak bundan şüphe eder hale geldik. Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu kişi gece yarısı taciz değil de, hırsızlık amacıyla odasına girip telefonunu almış olsaydı kesinlikle tutuklanırdı. Uygulamada biz bunları biliyoruz. Ancak çok daha ağır bir suç olan müvekkilimin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bu kişinin tutuklanmamasını hukuken kimse açıklayamaz. Bu tamamen hukuka aykırı bir karardır. Müvekkilim işi gereği artık otellerde kalamıyor. Psikolojisi inanılmaz bir şekilde bozulmuş durumda. Böyle hukuksuz uygulamalardan failler cesaret buluyorlar. Yasalarımız yeterince caydırıcı ancak, uygulaması çok ataerkil bir şekilde yapıldığı için uygulanmıyor." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İç Mimar B.B. 31 Ağustos günü iş seyahati için geldiği Muratpaşa'nın Çağlayan Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Sabaha karşı bacağına birinin dokunduğunu hisseden genç kadın çığlık atarak uyandı. Karşında otel çalışanı E.A'yı görünce eli ile iterek odadan çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A, kendini odaya kapattı. İç Mimar B.B, otel çalışanı E.A'dan cinsel saldırı iddiasıyla, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden ise gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. avukatına vekalet veren B.B, kentten ayrıldı.

İç Mimar B.B'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan otel çalışanı E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sanık E.A, "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum. O anda kadın uyandı. Korkarak beni odadan dışarı çıkardı. Kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.

Savcılık tarafından tutuklanması istemi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen E.A. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.