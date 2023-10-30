Oynadığı tüfek ölümüne neden oldu
Adana’da 12 yaşındaki çocuk oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
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