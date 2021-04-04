Video Yaşam Oyunculuk eğitimi alan Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu | Video

Oyunculuk eğitimi alan Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu | Video

Oyunculuk eğitimi alan Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu | Video
04.04.2021 | 13:57

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Küçükçekmece’de sinema ve televizyon mezunu genç kız evinde ölü bulundu. Bugün Hatay’da son yolculuğuna uğurlanan geç kızın oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi.

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Edinilen bilgilere, Küçükçekmece'de yaşayan Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızın hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bulgurcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Bulgurcu'nun üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Hayatlı olan Şükriye Bulgurcu'nun 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak İstanbul'a geldiği, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu öğrenildi. Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Bugün Hatay'da toprağa verilen Bulgurcu'nun iki yıl önce yaptığı paylaşımı ortaya çıktı.

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