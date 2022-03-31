Video Yaşam Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı | Video
Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı | Video

Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı | Video

31.03.2022 | 09:48

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, özel tasarlanmış metal silindirin içinden 5 kilogram kubar esrar bulundu.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeği tepki verince. Jandarma söz konusu metal silindire el koydu. Yapılan kontrolde silindirin içinden 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucuyu muhafaza altına alırken, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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