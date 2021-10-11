Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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Bartın’da park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü Serkan Aydeniz (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sercan Aydeniz yönetimindeki otomobil Gölbucağı mevkiinde park halinde olan silobasa arkadan çarptı. Kaza sonrası motor kısmından alevler yükselen otomobile Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücüsü Sercan Aydeniz itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Aydeniz, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydeniz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren Aydeniz'in futbolcu olduğu, 2019'da Zonguldak 1. amatör küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor futbol takımında forma giydiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.