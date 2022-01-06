Video Yaşam Parkta oturan adamı satırla öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Parkta oturan adamı satırla öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Parkta oturan adamı satırla öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.01.2022 | 09:17

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Zeytinburnu'nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı, satırla başına defalarca vurarak öldüren 30 yaşındaki İsmail A. tutuklandı. Dehşet saçan katil zanlısının son görüntüleri de ortaya çıktı.

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