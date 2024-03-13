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Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

13.03.2024 | 22:22

Bolu’da işaret parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşın işaret parmağında sıkışan yüzük, spiral yardımıyla kesilerek çıkarıldı.

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