Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
Bolu’da işaret parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşın işaret parmağında sıkışan yüzük, spiral yardımıyla kesilerek çıkarıldı.
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