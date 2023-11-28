Video Yaşam Patnos beyaza büründü | Video
Patnos beyaza büründü | Video

Patnos beyaza büründü | Video

28.11.2023 | 09:50

Ağrı´nın Patnos ilçesinde son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezine ve yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından Ağrı Patnos´ta beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Mevsimin ilk karının etkili olduğu Patnos´ta Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanmanın mutluluğunu yaşadı. Patnos´un yüksek kesimlerindeki tepelerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Şehir merkezinde park halindeki araçların camlarına kar düştü.
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