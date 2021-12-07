PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video

PKK/KCK’nın kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler ve tüzel kişilerin internet sitelerine yönelik sanal eylemler yapan hacker grubu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca adım adım takip edildi. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlar sonrasında sahte nicklerle sanal alemde terör estiren zanlıların bütün faaliyetleri yapılan takiple tek tek belgelendi.

294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2 bin 754 Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim eylemlerini gerçekleştiren veya teşebbüs eden 42 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2020-2021 yıllarında PKK/KCK silahlı terör örgütünün "Hackers" yapılanmasının deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerince oluşturulan "Mezopotamia hackers" isimli bir yapının bulunduğu, bu yapıya bağlı olarak 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu, bu grupların ve grup içerisinde faaliyet yürüten sahte nick hesap kullanan ve oluşturulan indekslerle kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağlanarak terör örgütü adına propaganda yapan örgüt mensupları deşifre edilmişti. Bu dosya kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda 12 hacker tutuklanmış ve "Mezopotamia Hackers" isimli PKK/KCK terör örgütü hacker grubu çökertilmişti.

YENİ GRUPLAR OLUŞTURMUŞLAR

"Mezopotamia Hackers" grubunun deşifre olmasının ardından PKK/KCK terör örgütünün yeni bir oluşum içerisine girdiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda terör örgütüne bağlı hackerların "cmg-team coldhackers" adıyla yeniden toparlanmaya çalıştığı fark edildi. Bu gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca siber mücadele grubu kuruldu. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile de koordine kurularak siber mücadele grubu genişletildi.

SANAL ALEMDE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Örgütün hacker yapılanmasının gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde deşifre olmaları, yakalanmaları ve tutuklanmaları sonrasında ağır darbe alarak gizlilik kurallarını değiştirmeye çalıştıkları, üyelerin deşifre olmaması için bireysel kullanıcı adı, e-posta adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanılmasının yasaklandığı tespit edildi. Aldıkları tüm tedbirlere rağmen siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınan PKK'nın hacker grubunun 294'ü ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2bin 754 adet Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim eylemlerini gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

900 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Hacker grubunun ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdiklerinin belirlenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordine kurularak adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında terör örgütünün tüm yetkisiz erişim ve hack eylemlerini deşifre eden polis, 900 mağdurun da ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmaların ardından kimlik bilgileri deşifre edilen 42 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kuru sıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek ile iki adet şarjör ve örgütsel döküman ve paçavralara el konuldu. Gözaltına alınan 26 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.