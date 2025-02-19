Polis ekiplerinden kışın güzelliğinde sıcak görüntüler | Video 19.02.2025 | 09:40 Ordu'da etkili olan kar yağışı, Çaybaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve özellikle de çocuklar için eğlenceli anlar yaşattı. Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de bu coşkuya ortak olarak çocuklarla birlikte kar topu oynadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kar yağışının etkili olduğu il genelinde Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlarla ve özellikle de çocuklarla yakından ilgileniyor. Ekipler, kar yağışının keyfini çocuklarla birlikte çıkararak onlarla kar topu oynadı. Bu sıcak görüntüler, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de emniyet ekiplerinin vatandaşlarla olan bağını güçlendirdi.Çocuklar, polis ağabeyleri ile kar topu oynamanın mutluluğunu yaşarken, emniyet ekipleri de onlara bu eğlenceli anlarında eşlik etti. Kar topu savaşında çocuklarla birlikte eğlenen polisler, vatandaşların takdirini kazandı.