Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada | Video

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Kağıthane'de sokak içerisinde polis uygulamasını fark eden gençler, yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attı. Sokakta yürüyen bir çocuk yerdeki uyuşturucuyu ayaklarıyla yol kenarına doğru iterken, bir süre sonra yerdeki uyuşturucuyu fark eden polis ekipleri, uygulama noktasını geçen şahısları gözaltına aldı. Gençlerin uyuşturucuyu yere attığı anlar kameraya yansıdı.