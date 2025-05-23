Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 23.05.2025 | 17:03 Çanakkale’nin Güzelyalı Köyü’nde geçtiğimiz hafta bir balık restorana silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi, Jandarma’nın ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Yurtcan Ülkü’nün 36 ayrı suç dosyası olduğu ortaya çıkarken, Jandarma sorgusunda “hiçbir şeyi hatırlamadığını” söyledi. Saldırgan Ülkü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Saldırı; 11 Mayıs 2025 tarihinde Güzelyalı Köyü'nde meydana geldi. Sabah 05:005 sıralarında motosikletle balık restoranın önüne gelen kimliği belirsiz iki saldırgan, işletmenin camlarına doğru ateş edip olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sabah iş yerlerine geldiklerinde mekanlarının kurşunlandığını gören işletme sahibi olayla ilgili şikayetçi oldu.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş yerini kurşunlayan şahsın 36 ayrı suç dosyası bulunan Yurtcan Ülkü olduğunu tespit etti.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Önceki gün düzenlenen operasyonda Yurtcan Ülkü ve onun kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan Yusuf Doğan A., Selman A. ve Rahım R.'yi e gözaltına alındı. Saldırganların evlerinde yapılan aramada 1 Av tüfeği, 1 adet tabanca çok sayıda mermi, kesici ve delici aletler çıktı.

TUTUKLANDI

Jandarmada 'ki ifadesinde olay gününü hatırlamadığını iddia eden Yurtcan Ülkü, " Çok sarhoştum. Hatırlamıyorum. İş yeriyle de sahipleriyle de aramda bir husumet yok" dedi.

İş yerinin daha önceki ortağıyla sorunları olduğu tespit edilen Yurtcan Ülkü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMU AYNI

Öte yandan Yurtcan Ülkü'nün polis kovalamacası sırasında karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada motorlu polisler tarafından çarpılarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi Doğa Güneş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.