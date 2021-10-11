SABAH, anahtar cinayetinin görüntülerine ulaştı! Anahtar cinayeti saniye saniye kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
00:14
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
00:51
03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
01:35
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
00:12
03:00
"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
04:53
01:52
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
02:18
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
02:16
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
04:39
02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
04:59
00:48
Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 11.10.2021 | 11:05
İzmir’de pasta cila yaparken otomobilin anahtarının kaybolması nedeniyle çıkan tartışmada dükkan sahibi Murat Kanlı (28) müşteri Savaş Akova'yı (28) tabanca ile öldürmüştü. SABAH, cinayet anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kanlı ile Akova bir otomobilin arkasında hararetli şekilde tartışırken görülüyor. El kol hareketleri ile bir şeyleri anlatmaya çalışan Akova bir yandan da Kanlı’nın göğsüne dokunarak öfkesini belli etmeye çalışıyor. Bu sırada sessiz bir şekilde hiç konuşmadan bekleyen Kanlı, belinden çıkardığı tabancasını ateşleyip Akova’yı vurduktan sonra koşturarak olay yerinden kaçıyor.