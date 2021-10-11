SABAH, anahtar cinayetinin görüntülerine ulaştı! Anahtar cinayeti saniye saniye kamerada!

İzmir’de pasta cila yaparken otomobilin anahtarının kaybolması nedeniyle çıkan tartışmada dükkan sahibi Murat Kanlı (28) müşteri Savaş Akova'yı (28) tabanca ile öldürmüştü. SABAH, cinayet anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kanlı ile Akova bir otomobilin arkasında hararetli şekilde tartışırken görülüyor. El kol hareketleri ile bir şeyleri anlatmaya çalışan Akova bir yandan da Kanlı’nın göğsüne dokunarak öfkesini belli etmeye çalışıyor. Bu sırada sessiz bir şekilde hiç konuşmadan bekleyen Kanlı, belinden çıkardığı tabancasını ateşleyip Akova’yı vurduktan sonra koşturarak olay yerinden kaçıyor.