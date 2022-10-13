Video Yaşam Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video
Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video

13.10.2022 | 16:30

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Gümrük muhafaza ekiplerince biri İstanbul Havalimanı, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 97 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda gümrük muhafaza ekiplerince kargo gönderilerine ilişkin risk analizi çalışması yapıldığı ve bunun neticesinde transit olarak Türkiye'ye gelen bir kargo uçağının güzergah açısından riskli olarak değerlendirildiği belirtildi. Gönderici ve alıcısının yabancı uyruklu kişiler olduğu; gönderilen kargonun detaylı kontrole tabi tutulduğu, aramaya narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği aktarıldı. Dedektör köpeklerin 2 kap olarak beyan edilen gönderiye aşırı tepki vermesi üzerine açılan gönderiden; görüntü ve koku itibarıyla tekstil izlenimi verilmiş rulolar içerisinde bez parçalarına sarılı halde haplar olduğu tespit edildi. Muhafaza ekiplerince hapların uyuşturucu test kitiyle yapılan kontrolünde, 33 kilo 800 gram ağırlığındaki hapların amfetamin olduğu belirlendi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, gerçekleşen operasyonlarla ilgili olarak ise açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, bakanlık sistemleri üzerinden sürekli olarak yapılan risk analizinde Arnavutluk'tan gelen bir uçak ve yolcular detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen 2 yolcu yakın takibe alındı. Şüpheli yolculara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki verdiği valizler içerisine gizlenmiş halde 31 kilo 461 gram esrar ele geçirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise, terminalde valizlerin bulunduğu alanda narkotik dedektör köpeklerle yaptığı rutin görev esnasında, dedektör köpeklerin 2 adet valize aşırı tepki vermesi üzerine güvenlik önlemi aldı. Normal valiz alma bandına yönlendirilen şüpheli valizler ekiplerce takibe alındı. 2 yolcunun valizleri banttan almasıyla harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı aramada valiz içerisine gizlenmiş halde 32 kilo 98 gram esrar ele geçirdi."

3 ayrı operasyonda 97 kilo 359 gram ağırlığında ve milyonlarca lira değerinde uyuşturucunun Türkiye'ye sokulmasının ve diğer ülkelere taşınmasının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, olaylarla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiği, soruşturmaların ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

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