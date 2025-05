Sahte polislerin 3 milyon TL'lik vurgununa gerçek polis engeli | Video 10.05.2025 | 15:43 Bartın polisi, kendisini polis olarak tanıtan ve kılıktan kılığa giren dolandırıcıları titiz çalışma ile yakaladı. Yaklaşık 3 milyon TL dolandıran 6 kişilik çete, İstanbul ve Yalova'daki 9 adreste gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın'da yaşayan A.S. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtan şahısların kendisini 3 milyon TL tutarında dolandırdığını söyleyerek, ihbarda bulunmasının ardından Dolandırıcılık Bürosu polisleri harekete geçti.Sahte polisler tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz etti.Toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek, inceleme yürüten ekipler, 6 şüphelinin de eşkalini ve kimliklerini tespit etti.Şahısların peşine düşen ekipler, şüphelilerinden M.S'nin İstanbul'dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığını belirledi.Şahsın her adımı saniye saniye takip edildi.Sürekli araç değiştiren ve kılıktan kılığa giren M.S'nin mağdur A.S'ye ait paradan 1.5 Milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı tespit edildi.Ekipler, kimliklerini de belirlediği K.O, A.G, A.S, H.Y,M.S, M,B isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.Çetenin tüm üyelerini ele geçirmek amacıyla İstanbul ve Yalova illerindeki, 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şahsı da gözaltına aldı.Gözaltına alınan şahıslar Bartın'a getirilirken, yapılan aramalarda ise Nitelikli Dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Bartın'a getirilen 6 kişi, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından sağlık raporu için önce hastaneye ardından ise Bartın Adliyesine götürüldü