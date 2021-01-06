Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020?de meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.