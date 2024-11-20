Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 20.11.2024 | 12:42 Sancaktepe’de bir kişi hamile kadını sokak ortasında darbetti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Kasım'da akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hamile olduğu öğrenilen kadın ile yanındaki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu. Ardından yerde oturan kadını tokat atarak darbetti. Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi. Uyarıları dikkate almayan kişi kadına şiddet uygulamaya devam etti. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen kadının ise görüntülerde 'bana sakın yaklaşma' , 'senin yüzünden hamile kaldım' dediği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.