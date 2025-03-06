Şanlıurfa'da makas atan sürücüler kamerada | Video
Şanlıurfa'da trafikte makas atan 2 sürücüye toplam 22 bin 687 lira para cezası kesildi. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya paylaşımında trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için gereğinin yapıldığını söyledi.
Vali Şıldak, "Trafik güvenliğini bozan, toplumdaki diğer insanları adeta yok sayan bu tür davranışlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür ihlallere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.
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