Şanlıurfa'da markette korkutan yangın: Alevlere teslim olan market küle döndü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, çıkan yangında bir market küle döndü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Yangın, sabah saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde yer alan bir markette çıktı. Yangın, kısa sürede tüm marketi sararak büyük bir alana yayıldı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine alana giden itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekiplerin marketteki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, market ve içerisindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
00:54
'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı 17.08.2024 | 08:42
00:17
Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor 17.08.2024 | 08:42
00:50
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 17.08.2024 | 08:42
01:05
00:27
01:58
Bodrum’da makilik alanda yangın | Video 16.08.2024 | 16:17
11:50
00:50
Samsun'da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 16.08.2024 | 14:14
04:33
00:12
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'daki orman yangını evlere ulaştı! 16.08.2024 | 15:00
06:06
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı! 16.08.2024 | 14:53
03:37
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 16.08.2024 | 14:49
00:20
Aydın’da orman yangını çıktı 16.08.2024 | 14:23
00:58
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 16.08.2024 | 14:19
03:35
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 16.08.2024 | 14:18
01:15
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 16.08.2024 | 14:13
00:29
00:24
Bursa’da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 16.08.2024 | 13:58