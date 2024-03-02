Video Yaşam Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video

02.03.2024 | 11:47

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada ekiplerce ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı diz üstü bilgisayaralar ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bartın’da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:10
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 02.03.2024 | 13:25
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 03:44
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 02.03.2024 | 13:07
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:52
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02.03.2024 | 13:09
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 03:48
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 02.03.2024 | 13:05
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 00:30
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 02.03.2024 | 13:05
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:06
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 02.03.2024 | 11:47
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02:04
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02.03.2024 | 11:30
Gaziosmanpaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 00:43
Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 02.03.2024 | 11:23
Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 00:12
Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 02.03.2024 | 11:04
Gaziantep’te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:36
Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.03.2024 | 10:57
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video 00:43
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video 02.03.2024 | 10:21
Turhal’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 00:52
Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 02.03.2024 | 09:43
Denizli’de saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anları kamerada | Video 01:44
Denizli'de saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anları kamerada | Video 02.03.2024 | 09:16
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02:52
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2024 | 08:54
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 00:12
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 02.03.2024 | 00:27
Cemil Tugay da Tunç Soyer’in izinde! DEM Parti’ye selam yolladı 00:09
Cemil Tugay da Tunç Soyer'in izinde! DEM Parti'ye selam yolladı 01.03.2024 | 23:47
Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanneyle torununu otomobil böyle çarptı: 1 ölü 01:22
Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanneyle torununu otomobil böyle çarptı: 1 ölü 01.03.2024 | 22:25
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi 00:39
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi 01.03.2024 | 20:15
Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı 02:02
Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı 01.03.2024 | 17:38
Elazığ’daki Cımbız-2 Operasyonu’nda 6 tutuklama | Video 00:46
Elazığ’daki Cımbız-2 Operasyonu’nda 6 tutuklama | Video 01.03.2024 | 16:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA