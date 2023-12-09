Şanlıurfa'da trafoda patlama anı kamerada 09.12.2023 | 13:27 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.