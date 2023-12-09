Video Yaşam Şanlıurfa'da trafoda patlama anı kamerada
Şanlıurfa'da trafoda patlama anı kamerada

Şanlıurfa'da trafoda patlama anı kamerada

09.12.2023 | 13:27

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da denize düşen otomobilde 2 kişi öldü 00:15
Antalya'da denize düşen otomobilde 2 kişi öldü 09.12.2023 | 13:27
Şanlıurfa’da trafoda patlama anı kamerada 01:38
Şanlıurfa'da trafoda patlama anı kamerada 09.12.2023 | 13:27
Sivas’ta esnafı canından bezdiren hırsız kızlar kamerada! 02:12
Sivas'ta esnafı canından bezdiren hırsız kızlar kamerada! 09.12.2023 | 12:04
20 saatlik analizle yakaladılar… Kundakçı tutuklandı 00:50
20 saatlik analizle yakaladılar… Kundakçı tutuklandı 09.12.2023 | 12:03
Lojistik deposunda büyük yangın 00:51
Lojistik deposunda büyük yangın 09.12.2023 | 11:40
İstanbul Maltepe’deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı! 00:25
İstanbul Maltepe'deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı! 09.12.2023 | 11:31
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 00:43
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 09.12.2023 | 11:07
İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 00:37
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 09.12.2023 | 11:07
Survivor All Star 2024 ilk tanıtımı yayınlandı! 01:27
Survivor All Star 2024 ilk tanıtımı yayınlandı! 09.12.2023 | 11:21
Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı, o anlar kamerada 01:38
Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı, o anlar kamerada 09.12.2023 | 10:44
Ersa Erol’da gözyaşları sel oldu! 32 yıllık mucize canlı yayında gerçek oldu 02:18
Ersa Erol'da gözyaşları sel oldu! 32 yıllık mucize canlı yayında gerçek oldu 09.12.2023 | 09:17
Kocaeli’de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 01:54
Kocaeli'de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 09.12.2023 | 08:55
Bursa’da 17 kaçak göçmen yakalandı 00:56
Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı 09.12.2023 | 08:55
Keşan’da kar yağışı başladı 00:38
Keşan'da kar yağışı başladı 08.12.2023 | 23:29
Hatay’da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu 02:14
Hatay’da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu 08.12.2023 | 21:52
Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu 27:22
Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu 08.12.2023 | 21:05
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:56
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 08.12.2023 | 16:33
AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 öğrenci gözaltında | Video 01:14
AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 öğrenci gözaltında | Video 08.12.2023 | 16:07
Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris’te olumlu karşılandı | Video 03:03
Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris'te olumlu karşılandı | Video 08.12.2023 | 16:07
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:11
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA