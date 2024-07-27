Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslara 3 operasyon: 7 gözaltı | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda 7 kişi yakalandı.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken yakalanan şahıslardan M.A. (34), M.B.A. (20), H.E.Ç. (18), D.T. (21) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, C.S. (20), İ.E. (33) ve C.Ş. (26) hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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