Video Yaşam Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı | Video
Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı | Video

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı | Video

24.11.2021 | 14:25

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Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum Osmancık ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenin mezarı başında anma programı düzenlendi.

Törende konuşma yapan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, "Şenay Aybüke öğretmenimiz hayatının baharında terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle onun aziz hatırasını yaşatmak için öğrencilerimizle birlikte geldik. Şehidimizi bir kez daha anmak için buradayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenler tarihin karanlık çöplüğünde anılacak. Ama Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği çocuklar ve Şenay Aybüke öğretmenimiz hayırla yad edilecektir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır cezayı hem bu dünyada hem ötür tarafta alacaklardır. İlçemizde Şenay Aybüke öğretmenimizin ismini her yerde öğrencilerimizle birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Aziz hatırasını sonsuza kadar devam ettireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, PKK terör örgütü tarafından hayatının baharında müzik öğretmenimiz Şenay Aybüke öğretmenin şehit edildiğini hatırlatarak, "Şehit Şenay Aybüke öğretmenimiz aziz hatırasını Bize bir harf öğreten tüm öğretmenlerime teşekkür ederek günlerini kutluyorum" diye konuştu.

Törene Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı J.Ü.Tğm. Nuri Uyar, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Siyasi Parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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