Şehrin göbeğinde sulama kanalının korkuluklarını böyle çaldılar | Video
Adana’da atla gelen şüphelilerin DSİ’ye ait sulama kanalının korkulukları çalarak başka bir araca yüklendiği anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Şehrin göbeğinde sulama kanalının korkuluklarını böyle çaldılar | Video 20.06.2023 | 08:44
03:39
02:07
Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var | Video 20.06.2023 | 08:47
00:23
Diyarbakır’da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi | Video 20.06.2023 | 08:44
00:36
00:45
00:38
Sungurlu'da minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü | Video 19.06.2023 | 16:21
03:13
05:06
07:29
01:22
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 133 gözaltı | Video 19.06.2023 | 15:53
00:40
01:04
İstanbul’da şimşek görüntüleri kameraya yansıdı | Video 19.06.2023 | 15:00
01:04
Sevimli kirpiler doğal ortamlarına kavuştu | Video 19.06.2023 | 15:00
00:48
Yaralama olayının zanlısı kovalamacayla yakalandı | Video 19.06.2023 | 15:28
00:55
Erzurum’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 19.06.2023 | 15:24
00:23
03:53
02:55