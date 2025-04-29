Video Yaşam Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması! "İstanbul'da 6 üstü deprem ihtimali artık yok" | Video
Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması!

Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması! "İstanbul'da 6 üstü deprem ihtimali artık yok" | Video

29.04.2025 | 08:42

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte panik sürerken gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi. Artçı depremlerin daha ne kadar süreceği ve en önemlisi büyük Marmara depremine ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Üşümezsoy depreme ilişkin kritik noktalara vurgu yaptı. Üşümezsoy tartışmaların ana konusu olan faylara ilişkin 'Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. ' dedi. Söylediklerinin tahmin değil bilgi olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, 'Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok' şeklinde konuştu. Deprem riski olan yerleri açıklayan Üşümezsoy İstanbul'a gelen bir deprem olmadığını vurgulayarak 'İzmir Karaburun-Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat.' dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şener Üşümezsoy’dan yeni deprem açıklaması! İstanbul’da 6 üstü deprem ihtimali artık yok | Video 04:09
Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması! "İstanbul'da 6 üstü deprem ihtimali artık yok" | Video 29.04.2025 | 08:42
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video 00:32
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video 29.04.2025 | 08:29
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video 04:04
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video 28.04.2025 | 16:34
Eyüpsultan’da kahvehanede işlenen cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:58
Eyüpsultan'da kahvehanede işlenen cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 15:34
’Beyaz eşya tamiri’ vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 05:16
'Beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 28.04.2025 | 15:34
Beyoğlu’nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video 00:38
Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video 28.04.2025 | 15:33
Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 00:34
Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2025 | 15:33
İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video 00:48
İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 15:32
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası | Video 00:42
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası | Video 28.04.2025 | 13:31
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 5’inci gününde devam ediliyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 5’inci gününde devam ediliyor | Video 28.04.2025 | 12:58
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 00:35
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 28.04.2025 | 12:58
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 00:16
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 28.04.2025 | 12:58
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 01:39
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 28.04.2025 | 10:28
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 03:15
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 28.04.2025 | 10:28
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 01:04
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 10:13
2 yaşındaki Muhammed, 2’nci kattan çöp konteynerine düştü | Video 00:15
2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü | Video 28.04.2025 | 09:35
Samsun’da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video 14:44
Samsun'da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video 28.04.2025 | 09:03
Kadıköy’de balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı | Video 04:45
Kadıköy'de balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı | Video 28.04.2025 | 09:03
Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video 02:54
Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video 28.04.2025 | 09:03
Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video 03:22
Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video 28.04.2025 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY