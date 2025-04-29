Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması! "İstanbul'da 6 üstü deprem ihtimali artık yok" | Video

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte panik sürerken gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi. Artçı depremlerin daha ne kadar süreceği ve en önemlisi büyük Marmara depremine ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Üşümezsoy depreme ilişkin kritik noktalara vurgu yaptı. Üşümezsoy tartışmaların ana konusu olan faylara ilişkin 'Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. ' dedi. Söylediklerinin tahmin değil bilgi olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, 'Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok' şeklinde konuştu. Deprem riski olan yerleri açıklayan Üşümezsoy İstanbul'a gelen bir deprem olmadığını vurgulayarak 'İzmir Karaburun-Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat.' dedi.