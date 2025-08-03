Serinlemek için gölete giren koca öldü, eşi son anda kurtarıldı | Video 03.08.2025 | 08:50 Denizli'nin Buldan ilçesinde eşi ile serinlemek için gölete giren adamın kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Onu yardım etmek isteyen eşi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayaaslan ile eşi Samime Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Dımbazlar Göletine gezmeye geldi. Eşi yiyecekleri hazırlarken serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan, suyun balçıklı olmasından dolayı bir süre sonra gözden kayboldu. Eşinin kaybolduğunu gören Samime Kayaaslan da kocasını bulmak için suya girdi. Kadını boğulmak üzereyken kurtaran amatör balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kayaaslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışmalarının ardından İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

İbrahim Kayaaslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan eşinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.