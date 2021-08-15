Şevval Şahin'in 48 yaşındaki annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı | Video
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barışan manken Şevval Şahin, 48 yaşındaki annesinin görüntülerini instagram hesabında paylaşınca yine gündem oldu. Şevval Şahin'in 48 yaşındaki annesi, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.