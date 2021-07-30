Şevval Şahin'in sevgilisini denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi | Video

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı’yı oturduğu sandalye ile birlikte denize atan Şahin’in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral hakkında “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs” ve 3 ayrı suçtan toplamda 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Üsküdar'da bir restoranda 24 Haziran 2021 tarihinde eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında, '100 metreden fazla yaklaşmamak' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Aral hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in yemek yedikleri, bu sırada Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın geldiği ve konuşmaya başladıkları belirtildi. Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'ya "Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehdit ettiği, Kamışlı'nın Aral'a bu sözlerinin tehdit niteliğinde olduğunu, devam ederse hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediği anlatıldı. İddianamede, Kamışlı'nın restoran görevlilerinden Aral'ı masasından kaldırmasını istediği, Yiğit Marcus Aral'ın Kamışlı'ya küfür ettiği ve Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize ittiği kaydedildi.

"YÜZME BİLMEYENİN BOĞULMA İHTİMALİ VAR"

Olay yeri inceleme ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporunda, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin deniz tabanı ile iskele bölümü arasında 345 cm yükseklik bulunduğu, düşülen yer ya da çevresinde herhangi bir yerde tutulacak veya basılacak zemin bulunmadığı, yüzme bilmeyen bir şahsın boğulma ihtimalinin olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

"OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Tanıkların da denizin derin ve akıntılı olduğunu söylediğinin belirtildiği iddianamede, Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı İstanbul Boğazı kıyısında derin ve akıntılı bir yerde boğulma tehlikesi olduğu halde denize atarak olası kast ile öldürmeye teşebbüs ettiği anlatıldı. Denizden çıkmaya çalıştığı sırada Kamışlı'nın videosunu çekerek bu videoları basına veren şüpheli Aral'ın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği vurgulandı.

34 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Yiğit Marcus Aral'ın "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına başlanacak.