Sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu | Video
Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son dört gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 8-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden 40 balon katılıyor.
Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşen Balon Festivali'nde 8-11 Ağustos tarihlerinde 18 ülkeden gelen rengarenk, farklı figürlerdeki balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı.
Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı figürlerdeki 60 balon gökyüzünü renklendirdi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan festival öncesi yaptığı açıklamada, "Kapadokya'da 3 Ağustos tarihinde başlayan kültür yolu festivalinde sanat ve kültür dolu günler yaşıyoruz. Bugün de 17 farklı ülkeden yaklaşık 35 farklı balonları ağırlıyoruz. Bugün balon festivali düzenliyoruz. Kapadokya'da balonların ayrı bir yeri var. Bugün de yabancı misafirlerimiz uçuş gerçekleştirecek. Balona binenler için havadan izlenecek çok güzellikler var. Bunun yanında da uçan balonları izlemek de ayrı bir güzel" şeklinde konuştu.
Balon firması sahibi Halis Aydoğan da yaptığı açıklamada, "Bu yıl daha heyecanlıyız. Bugün yurt dışından gelen 35 figürlü balonlarınız var. Ülkemizde üretilen yerli figürlü balonlar ile birlikte 40 balon havalanacak. Her yıl festivalimiz emin adımlar ile daha da büyümekte" dedi.
Kapadokya Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen Balon Festivali'ne katılanlar da bu muhteşem manzarayı izledi.
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