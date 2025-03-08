Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayhan'ın cansız bedeni yerden çıkararak ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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