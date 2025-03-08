Video Yaşam Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video
Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video

Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video

08.03.2025 | 16:03

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen mikserin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, ilçenin Yeşilkonak köyü mevkiinde Cemil Kayhan (41) yönetimindeki mikser, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayhan'ın cansız bedeni yerden çıkararak ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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