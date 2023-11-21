Video Yaşam Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

21.11.2023 | 16:28

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Kefevi Mahallesi Derviş Sarabil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.'nin kullandığı 06 ET 1370 plakalı otomobil önüne çıkan yayaya yol vermek için yavaşladı. Arkadan gelen Yavuz T. yönetimindeki 34 UD 1135 otomobil de yağmurdan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle duramayarak 06 ET 1370 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Yavuz (55) ve Emine T.(58) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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