Sis ve ormanın muhteşem buluşması mest etti | Video
Kastamonu'da orman ve sisin buluşması ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Mest eden sis manzarası dron ile görüntülendi.
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