Sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 12 gözaltı | Video
Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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