Video Yaşam Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video

26.06.2023 | 10:54

İki ay önce hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ay gibi kısa bir sürede 100 bin yolcu taşındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta yıllardır beklenen ve 26 Nisan itibarıyla seferlerine başlayan Yüksek Hızlı Tren'de (YHT), Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi seferlerin artırıldığı YHT, günde 3 bin yolcu taşıyor. Ankara ve Sivas arası yolcuğunu 2 saat 35 dakikaya kadar düşüren mega projenin Sivas için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "26 Nisan'da başlayan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Trenimiz aynı yoğunlukta yolcu taşımaya devam etmektedir. Sivas Valiliğinden alınan bilgilere göre, geçen 2 ayda 100 bine yakın yolcuyu hem karşıladık hem de yolcu ettik. Bu Sivas ekonomisi ve sosyal hayatı için mutluluk verici. İnşallah Yüksek hızlı trenimizin daha çok ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunarak trenimizden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SİVASLILAR ANKARA'YA GİTMEYE ALIŞTI"
Hızlı Tren ile birlikte şehirde canlılık yaşandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Sivaslılar Ankara'ya gitmeye alıştı, Ankara'daki dostlarını buraya davet etmeye alıştı. Sivaslılar olarak Ankara'dan veya da çevre illerden buraya gelen misafirlerimizi ağırlamaya alıştık. Sivas Valiliğinden aldığımız bilgilere göre günlük ortalama yolcu sayısı 3 bine yakın. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak diğer kurumlarımızla beraber hızlı trenle gelen konuklarımızı Sivas'ta daha iyi nasıl ağırlarız? Onlara Sivas'ı daha iyi nasıl tanıtırız? Bu paydayı sanayimize katkı sağlamasını nasıl sağlarız? Eğitime nasıl katkıları olabilir? Bunlara kafa yoruyoruz. Bu günlerde Ankara'ya üç sefer var, bayram süresince de yoğun olan günlerde artı bir sefer daha konulacağı bilgisini aldık. İstanbul'dan ve Ankara'ya yakı illerden Sivas'a hemşerilerimizin geleceğini ve bayram tatillerini burada geçireceklerini biliyoruz. Bayram yoğunluğu konusunda da önlemler alındığını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan öğrendik. Bayram öncesinde de bu yoğunluk yaşanıyor. Şuan devam eden üç seferlerinde tamamen dolu olduğunu görüyoruz. Ben ilk baştan beri bu işin sadece seyahat olmadığını belirtmeye çalıştım. Yeni organize sanayi bölgemiz hızlı bir gelişim gösteriyor ve bu yüksek hızlı trenle de insanlarımızın sanayiye katkı sağlayacak, istihdam sağlaması anlamında da tenimizin çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video 06:03
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu | Video 26.06.2023 | 10:54
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 04:16
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 26.06.2023 | 10:54
Ankara’da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 00:48
Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 26.06.2023 | 10:55
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı, yaşananlar kameraya yansıdı | Video 00:33
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı, yaşananlar kameraya yansıdı | Video 26.06.2023 | 11:11
Erzurum’da pazarın gözdesi 1 ton 200 kilogramlık tosun | Video 01:58
Erzurum'da pazarın gözdesi 1 ton 200 kilogramlık tosun | Video 26.06.2023 | 10:54
Milyonlarca lira değerindeki plastik boru alev alev yandı | Video 00:22
Milyonlarca lira değerindeki plastik boru alev alev yandı | Video 26.06.2023 | 10:51
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:32
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 26.06.2023 | 10:50
Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video 00:46
Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video 26.06.2023 | 10:37
Ankara’da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 00:48
Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 26.06.2023 | 10:35
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 03:39
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 26.06.2023 | 10:06
Kendilerini ’jandarma’ olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 03:58
Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 26.06.2023 | 09:43
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:21
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.06.2023 | 09:54
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 01:27
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 26.06.2023 | 09:43
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
Laleli’de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 00:42
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 26.06.2023 | 08:46
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 04:27
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 26.06.2023 | 08:33
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA