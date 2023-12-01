Video Yaşam Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video

Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video

01.12.2023 | 10:09

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araç takla attı, içerisinde bulunan evli çift yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, 08:00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. 58 ACK 116 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Orta refüjde ters bir şekilde durabilen aracın içerisinde bulunan sürücü H.K. ve eşi M.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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