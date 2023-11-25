Video Yaşam Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video

Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video

25.11.2023 | 09:20

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı, kısa sürede her yeri saran yangın otomobili kullanılamaz hale getirdi

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Olay gece geç saatlerde ilçenin Yenişehir Mahallesi Furkan Tüysüz stadı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre seyir halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı, sürücü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, itfaiyenin gelmesiyle ancak söndürülebildi.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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