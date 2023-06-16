Video Yaşam Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti | Video

16.06.2023 | 14:14

Son dakika haberleri: Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini, tedaviye alınan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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