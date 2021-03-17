SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Öldüresiye dayağı böyle seyrettiler... | Video

Son dakika haberleri... Antalya Kumluca'da sokak ortasındaki kadın şiddet görüntüleri kan dondurdu! Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde bi şahsın yere yatırdığı kadını feci şekilde dövdüğü ve o anda sokaktan gelip geçenlerin ise olay müdahale etmedikleri görülüyor...